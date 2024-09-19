Абоненти "Київстару" масово повідомляють про проблеми зі зв'язком: що відповіли в компанії

Вранці четверга, 19 вересня, користувачі "Київстару" повідомляють про відсутність зв'язку в низці регіонів України. У компанії уже відреагували.

За словами абонентів, проблеми зі зв'язком фіксують у Дніпропетровській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Кропивницькій, Чернігівській, Запорізькій областях. Повідомляють про відсутність як зв'язку, так і Інтернету. Подекуди зв’язку немає взагалі.

Під дописом на сторінці у фейсбук у компанії повідомили, що спеціалісти працюють над усуненням проблеми.

"На поточний момент дійсно можуть спостерігатися складнощі з покриттям. Наші фахівці вже працюють над усуненням. Приношу вибачення за тимчасові незручності. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - відповіли у компанії.

У пресслужбі компанії запевняють, що найближчим часом повернуть послуги для своїх абонентів.

Нагадаємо, "Київстар" і фонд "Повернись живим" зібрали 12 мільйонів гривень для Повітряного командування "Південь".

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