Абрикоси будуть розміром з яблуко: чим підгодувати дерево, щоб воно активно квітло і плодоносило

Ароматні і соковиті абрикоси дуже хочеться виростити вдома. Але це дерево досить примхливе і може раптово перестати квітнути і плодоносити. Як правильно доглядати за абрикосом, щоб потім насолоджуватися плодами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Основні причини, чому абрикос може перестати плодоносити

Досвідчені садівники впевнені, що однією з найпоширеніших причин, чому абрикос перестає плодоносити, є неправильно підібране місце розташування дерева. Тому перед висаджуванням важливо вибрати ділянку, де не буває застою води. Також абрикос не буде квітнути якщо:

його коріння досягає ґрунтових вод і постійно в них перебуває;

саджанець було висаджено в тіні;

дерево посадили у важку глину.

Однак, якщо місце було підібрано правильно, але абрикос все-рівно не квітне і не плодоносить, потрібно розглянути кілька інших причин. Це дерево дуже не любить, коли його надто часто і багато поливають. Але і пересушувати абрикос не варто. Дерево може перестати квітнути і плодоносити через несвоєчасне обрізання. Якщо вчасно не видалити зайві гілки, абрикос може навіть скинути всі плодоності бруньки.

Ще одна причина в тому, що ви можете просто недостатньо підживлювати дерево. Абрикоси люблять підгодівлю. І для цього можна використовувати мінеральні або органічні добрива.

Молоді деревця можуть декілька років не плодоносити через слабку кореневу систему і тому, що їм не вистачає живлення. А якщо перестало плодоносити доросле дерево, значить, йому не вистачає мінеральних добрив. Тому найперше потрібно подумати — чи вистачає дереву поживних речовин.

Чим підживити абрикос під час квітіння: супер засіб, який можна приготувати самостійно

Щоб збільшити кількість врожаю, під час квітіння потрібно підживити дерево таким засобом:

4 столові ложки сечовини;

4 столові ложки сульфату калію;

20 літрів води.

Розвести сульфат калію та сечовину в воді, полити землю навколо дерева. Для одного дорослого абрикоса цього буде достатньо. Відразу через кілька днів ви зможете побачити збільшення кількості зав'язі, а пізніше насолодитися ароматними і соковитими плодами.

Як підживлювати абрикос, щоб він плодоносив

Щоб абрикос рясно квітнув, а потім плодоносив, йому потрібні органічні добрива. Для коріння дерева найкраще підходять перегній, гній чи компост. Така підгодівля ще й допоможе захистити молоді саджанці від холоду чи палючого сонця.

Не зашкодить і щороку зменшувати розмах коренів дерева за допомогою сокири. Обрубуйте трішки коріння, але лише з одного боку.

Підгодівлю рекомендовано вносити кількома етапами і поєднувати її з поливанням. Дуже важливо не пропустити навесні час, коли абрикос почне квітнути. До цього моменту потрібно обов'язково полити дерево і підгодувати його гноєм чи перегноєм. Через два тижні підгодівлю повторюють. А втретє поливати і удобрювати дерево потрібно через місяць після того, як на гілках побачите зав'язь і почнуть наливатися плоди.

Якщо між цими періодами мало або немає дощів, не забувайте поливати абрикос.

Ще одну порцію підгодівлі дають тоді, коли дерево скине всі плоди. На цей раз вже використовуйте не органіку, а фосфорно-калійне добриво.

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