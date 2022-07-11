Абрикоси допомагають знизити ризик інсульту

Інсульт - серйозний стан, за якого припиняється кровопостачання мозку. Ті люди, які пережили інсульт, залишаються з певними проблемами на все життя. Хоч це захворювання лікується, однак легше запобігти його виникненню, аніж потім боротися з наслідками.

Як пише видання Express, основним чинником розвитку інсульту є високий кров'яний тиск. Адже він створює додаткове навантаження на органи, особливо серце, нирки, мозок, кровоносні судини. Якщо змінити спосіб життя, артеріальний тиск можна змінити та підтримувати. Особливо важливим в цьому випадку є дотримання здорової дієти з великою кількістю фруктів та овочів. І, зокрема, є один фрукт, який більше, ніж інші, допомагає знизити кров'яний тиск та запобігає розвитку інсульту.

Йдеться про абрикоси. Чим корисні абрикоси, що їх потрібно обов'язково додати до свого щоденного раціону? Цей фрукт багатий на калій. Якщо брати до уваги сушені абрикоси (курагу), то в 100 грамах цього продукту міститься 1162 міліграми калію, а це 33% добової норми. Порівнюючи з іншими фруктами, можна здивуватися. В банані міститься всього 358 міліграм калію.

Калій потрібен нашому організму, щоб контролювати кров'яний тиск, адже цей мікроелемент зменшує вплив натрію. Також існують і інші продукти, багаті на калій:

диня;

авокадо;

тунець;

знежирений йогурт;

гриби;

патока;

картопля;

горох;

апельсини;

помідори (включаючи томатний сік та соус);

фініки, родзинки;

шпинат;

чорнослив.

А тому їх також варто додати до раціону, якщо ви помічаєте, що у вас часто підвищений артеріальний тиск.