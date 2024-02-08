Абсолютний рекорд: на Закарпатті викрили найбільшу групу ухилянтів (відео)

На Закарпатті прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів – 38 порушників одночасно намагалася потрапити до Угорщини.

Про це передає Держприкордонслужба.

Водії перевозили 38 чоловіків – це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. Двома мікроавтобусами ухилянти намагалися потрапити за кордон.

В її складі – чоловіки з 11 областей України:

Закарпаття – 12 осіб, Львівщини – 6 осіб, Київщини – 5 осіб, решта – вихідці з Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини.

За послуги організатори незаконного переправлення планували зірвати куш, отримавши від ухилянтів від 4500 до 8500 доларів США.

Перевірка та встановлення деталей організації незаконного переправлення осіб через кордон триває.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік з освітою 5 класів вигадав, як показати ухилянтам "зелений коридор" до Угорщини.

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