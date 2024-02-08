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Абсолютний рекорд: на Закарпатті викрили найбільшу групу ухилянтів (відео)

Абсолютний рекорд: на Закарпатті викрили найбільшу групу ухилянтів (відео)

Затримані ухилянти / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.

На Закарпатті прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів – 38 порушників одночасно намагалася потрапити до Угорщини.

Про це передає Держприкордонслужба.

Водії перевозили 38 чоловіків – це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. Двома мікроавтобусами ухилянти намагалися потрапити за кордон.

В її складі – чоловіки з 11 областей України:

Закарпаття – 12 осіб, Львівщини – 6 осіб, Київщини – 5 осіб, решта – вихідці з Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини.

Затримані ухилянти / ©
Затримані ухилянти

За послуги організатори незаконного переправлення планували зірвати куш, отримавши від ухилянтів від 4500 до 8500 доларів США.

Перевірка та встановлення деталей організації незаконного переправлення осіб через кордон триває.

На Закарпатті викрили рекордну групу ухилянтів

На Закарпатті викрили рекордну групу ухилянтів

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік з освітою 5 класів вигадав, як показати ухилянтам "зелений коридор" до Угорщини.

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