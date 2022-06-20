"Абсолютно безправні, як раби": звільнена з полону "Тайра" розповіла про жахи російського концтабору

"Абсолютно безправні, як раби": звільнена з полону "Тайра" розповіла про жахи російського концтабору

"Тайра" наголосила, що умови утримання українських полонених нагадують концтабір.

Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра", яка потрапила до полону російських військ у Маріуполі ще в березні і була звільнена, розповіла про пережите.

Про це вона написала у Facebook.

"Тайра" розповіла що занадто виснажена і важить лише 50 кг.

"Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога - коли ти там здається що надії немає, і Україна уже не існує як держава.

Необхідно добитися, аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там - ми абсолютно безправні, як раби", – зазначила парамедикиня.

За її словами, окупанти не дають полоненим українцям жодних передач від рідних, жодної інформації про сім’ю, лікарська допомога також недоступна.

"Тайра" наголосила, що умови утримання українських полонених нагадують концтабір.

"Я би не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені (мобільна газова камера на базі вантажного автомобіля, в якій нацисти і радянська влада знищували в'язнів. – Ред.). І я не жартую, на жаль.

І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення. Ця тема болюча і гостра. Всі полонені мусять бути звільнені. Необхідно розробити систему контролю і алгоритм обміну", – зазначила Паєвська.

Парамедикиня додала, що наразі перебуває у безпечному місці під наглядом "найкращих лікарів". Обіцяє скоро повернутися в стрій, коли відновить сили.

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

Згодом "Тайра" записала перше відео після звільнення, у якому подякувала українському президентові Володимиру Зеленському та усім, хто працював над її поверненням додому.

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