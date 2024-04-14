Абсурд: прикордонник попросив у ветерана ЗСУ із ампутованими ногами дозвіл на виїзд із країни

Ветеран ЗСУ з ампутованими ногами Олег Симороз поскаржився на проблеми при виїзді за кордон. Під час перетину прикордонник попросив у нього медичні документи, які дозволяють йому перетнути кордон.

Про це український захисник написав на сторінці у X.

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"Проходжу кордон. Даю паспорт та військовий квиток, де вказано, що "знято з військового обліку". Пан прикордонник: а є медичні документи? Я: показую на нижні кінцівки. Прикордонник: нє ну я бачу, але ж все одно. Пішов перевіряти", - йдеться у його дописі.

Він додав, що через годину чекання на кордоні його випустили із країни.

Коментар прикордонників

У ДПСУ відреагували на інцидент. Речник відомства Андрій Демченко зазначив, що інспектор діяв відповідно до процедури. За його словами, прикордонник не бачив, що у захисника ампутовані ноги, бо він перебував в авто.

"Прикордонники з повагою відносяться до всіх громадян, які перетинають кордон, тим більше до українських захисників. Я не можу дати оцінку, чому пан Олег так зреагував на дії нашого інспектора, на момент перетину кордону непорозумінь між ними не було. Власне прикордонник діяв, як і мав діяти - він запитав про документи, які б давали право на перетин кордону. Пан Олег зазначив, що має військово-обліковий документ, в якому зазначено, що він виключений з військового обліку. На додачу наш інспектор запитав про висновок військово-лікарської комісії. Він не міг бачити, що Олег має якісь вади здров'я, бо він знаходився в автомобілі" - розповів він в ефірі телемарафону.

Демченко додав, що на момент початку спілкування інспектор не може бачити, що людина має інвалідність одразу.

"В подальшому інспектор звернув на це увагу, але не підстава того, щоб інспектор одразу відмовив у перетині кордону такій людині. Інспектор здійснив те, що від нього вимагалося, те, що він мав зробити. Він перевірив ці документи, в тому числі за системою "Оберіг", система про військовозобов'язаних, де також підтвердились ці документи, які надавав пан Олег".

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Представник ДПСУ запевняє, що жодного затягування із перевірки документів не було.

"У цьому транспортному засобі слідували і інші особи, зокрема чоловіки, відносно яких також проводилася необхідна перевірка, дії щодо внесення інформації до нашої інформаційної системи. Також перевірка відбувалася стосовно водія, який слідував по системі "Шлях" як особа, що мала виїзати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги для потреб населення України або Збройних сил України. Це звісно вимагає певний час, але після всіх перевірок, внесення інформації щодо всіх осіб до інформаційної системи Державної прикордонної служби вони були пропущені", - підкреслив він.

Демченко стверджує, що жодних натяків на те, що захисник не буде пропущений, не було.

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