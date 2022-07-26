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"Абсурд "руского міра": у Маріуполі окупанти оголосили вступну кампанію на навчання без вчителів

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"Абсурд "руского міра": у Маріуполі окупанти оголосили вступну кампанію на навчання без вчителів

Фото: Getty Images

Окупанти набирають дітей на навчання, хоч вчителів ще не знайшли.

В тимчасово окупованому  Маріуполі рашисти оголосили вступну кампанію на навчання, утім навчати дітей нема кому. Тому паралельно з дітьми, загарбники шукають і педагогів.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської місьої ради.

"Абсурд "руского міра" у Маріуполі. Оголосити вступну кампанію для навчання та паралельно шукати викладачів, бо навчати нікому. Низький рівень освіти гарантовано. Отримати професійне навчання в окупованому Маріуполі неможливо", - констатували у мількій раді.

© Маріупольська міська рада
Фото: Маріупольська міська рада
скриншот / Маріупольська міська рада / ©
скриншот / Маріупольська міська рада

Нагадаємо, у Маріуполі помітили загони російської дитячої військової організації "Юнармія". Діти колаборанів строєм марширували рідним містом, яке зруйнували росіяни.

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