"Абсурд "руского міра": у Маріуполі окупанти оголосили вступну кампанію на навчання без вчителів

Окупанти набирають дітей на навчання, хоч вчителів ще не знайшли.
В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти оголосили вступну кампанію на навчання, утім навчати дітей нема кому. Тому паралельно з дітьми, загарбники шукають і педагогів.
Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської місьої ради.
"Абсурд "руского міра" у Маріуполі. Оголосити вступну кампанію для навчання та паралельно шукати викладачів, бо навчати нікому. Низький рівень освіти гарантовано. Отримати професійне навчання в окупованому Маріуполі неможливо", - констатували у мількій раді.
Нагадаємо, у Маріуполі помітили загони російської дитячої військової організації "Юнармія". Діти колаборанів строєм марширували рідним містом, яке зруйнували росіяни.
Читайте також: