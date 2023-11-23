"Абсурдна підозра і затягування слідства": Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом

Бізнесмен Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора України Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників Офісу Генерального прокурора та затягування розслідування. Відповідне відкрите звернення до очільника ОГП опинилося у розпорядженні редакції ТСН.ua

"Звернутися до Вас з відкритим зверненням мене змушують обставини та атмосфера кричущого порушення норм законодавства, конституційних та процесуальних прав, яка утворилась навколо розслідування Бюро економічної безпеки України кримінального провадження стосовно мене. Я не бачу сенсу наводити обставини, викладені слідчими у повідомленнях про підозру, адже Вам, як особі, що очолює Головну наглядову установу країни, вони детально відомі. Але єдине, що я намагаюсь вже майже три місяці з тюремної камери збагнути, чому Ви — особа, у розпорядженні якої наявні усі докази відсутності події злочину, мовчки споглядаєте, як невинна особа втрачає здоров'я за ґратами", — поскаржився бізнесмен.

За словами бізнесмена, він жодним чином не прагне співчуття, а очікує на справедливість, дотримання прав людини, "тих самих, які Україна декларує на шляху до Євросоюзу, де права людини не є простим словосполученням, де діє Європейський суд з прав людини, який останнім часом усе частіше констатує порушення українськими судами Європейської конвенції з прав людини".

Коломойський також навів свої аргументи фейкової підозри проти нього. Як звернув увагу бізнесмен, для фахівців у банківській справі, у розпорядженні яких наявні усі фінансові документи, "фактаж" слідства має видаватися у кращому вигляді абсурдом, а у найгіршому - "реалізацією кампанії з розправи наді мною".

"Більш за все мене дивує позиція НБУ та ПриватБанку, який вже майже сім років знаходиться під повним державним контролем. Обставини, викладені у повідомленні про підозру, якщо б вони мали під собою хоч щось, крім фантазій детективів, це фактично вирок менеджменту Нацбанку та ПБ, які впродовж кількох років не помічали відсутності майже 6 млрд грн готівкових грошей, а також повне паплюження репутації двох аудиторських компаній з "Великої четвірки" — PricewaterhouseCoopers та Ernst & Young, — які на протязі 2014-2022 рр. підтверджували фінзвітність ПриватБанку, який у жовтні 2023-го під тиском БЕБ зі ЗМІ дізнався про "недостачу" 5,7 млрд грн. До речі, ці звіти за вказані роки розміщені на офіційних сайтах ПриватБанку та НБУ, тобто знаходяться у вільному доступі", — зазначив він.

Коментуючи абсурдність справи, Коломойський наголосив, що у разі існування якоїсь "схеми", в цій справі мало б бути сотні підозрюваних. Тобто, провернути якісь сумнівні операції повз моніторинг НБУ було б нереальним. До того ж ПриватБанк під вже державним контролем пережив кількасот ревізій/інвентаризацій, "у тому числі за роки, в які я не мав жодного відношення до банку, або ж немає ніякої недостачі, заволодіння, тобто немає ніякого злочину".

Він зазначає, що хоча по справі працює понад 50 детективів та прокурорів, протягом місяця вони не допитали жодного вказаного ним свідка.

"І окремо, як особисто для керівника наглядової інстанції хочу повідомити — незважаючи на мої скарги, ухвали слідчих суддів, які зобов'язують організувати мені надання медичної допомоги, — жодного лікування від захворювань я не отримую. Стан мого здоров'я погіршується, в умовах слідчого ізолятора вирішити це питання неможливо. Але чого я не можу збагнути, невже на підставі цих сміхотворних підозр я вже настільки небезпечний, що мені відмовляють у праві на отримання належної медичної допомоги? Що має статися для того, щоб мені її надали належним чином?", — цікавиться він.

Нагадаємо, апеляційна палата ВАКС розглянула апеляцію підприємця Ігоря Коломойського щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності в його справі. Суд не задовольнив скарги адвокатів бізнесмена.