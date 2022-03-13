"Абсурдний фейк": НБУ спростував інформацію про припинення роботи системи електронних платежів

У Нацбанку пояснили, що насправді СЕП працює щодня – 23 години та сім днів на тиждень.

Нацбанк спростував інформацію про начебто припинення з 12 березня роботи системи електронних платежів НБУ (СЕП).

Про це повідомила пресслужба НБУ у Facebook.

Також читайте Чи можуть звільнити з роботи через війну: у РНБО пояснили

"Друзі, маємо черговий абсурдний фейк. У соціальних мережах та месенджерах поширюється інформація, що нібито гроші з платіжних карток вкрай треба було зняти готівкою 12 березня. Адже 12 березня працювала система електронних платежів Національного банку (СЕП). А у наступні дні цього вже не можна буде зробити. Одразу повідомляємо – це неправда", - наголошується у повідомленні.

В НБУ зазначили, що нсправді СЕП працює щодня – 23 години та сім днів на тиждень.

Робочий день у СЕП впливає лише на дату відображення здійснених операцій у балансі банків. А операції з платіжними картками, такі як зняття готівки чи безготівкова оплата товарів чи послуг, не обробляються в СЕП, вони здійснюються через окремі платіжні системи (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).

"Крім того, згадайте, чи були у вас проблеми з платіжними карками під час вихідних або пізно увечері, коли банки вже не працювали? Звичайно, що ні, адже навіть у вихідні й уночі платіжні системи Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а відповідно й банкомати і термінали працюють, незалежно від робочого часу банків. Сьогодні вже 13 березня, відповідно ви можете переконатися, що ваші гроші цілі й неушкоджені, а банкомати й термінали працюють, як завжди", - заспокоїли в НБУ.

Нацбанк просить зберігати спокій та не вірити фейкам.

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. І пам’ятайте, що ворог – підступний та брехливий. А безготівкові розрахунки платіжними картками є одним із найбезпечніших і надійних способів оплати в нинішніх умовах. Якщо зустрічаєте подібні заяви, повідомляйте нас, будь ласка", - підсумували в НБУ.

Нагадаємо, Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету.

Читайте також: