Абу-Дабі як іспит для Путіна: Politico про те, чи готова РФ до реального миру

Інший етап тристоронніх переговорів щодо завершення війни між Україною, Росією та США відбудеться 4–5 лютого у столиці ОАЕ — Абу-Дабі, де Київ та Вашингтон очікують конкретних кроків від Москви. Водночас російські обстріли енергетичної інфраструктури України та питання територій створюють суттєві перепони для досягнення світу.

Про це повідомляє Politico.

Переговори в Абу-Дабі: які очікування

Сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі стартує черговий раунд переговорів щодо України за посередництва США, і саме він може дати відповідь на ключове запитання: чи готовий Володимир Путін до реального миру, а не до імітації діалогу?

Як пишуть аналітики, загальне тло для України залишається дуже складним: країна наближається до четвертої річниці повномасштабної війни, а напередодні переговорів Росія відновила масовані повітряні атаки. Уночі під ударами опинилися Київ, Дніпро, Харків, Суми та Одеса — РФ застосувала сотні дронів і десятки ракет, ударивши по енергосистемі та житлових кварталах у період аномальних морозів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ці атаки знову доводять: Кремль не відмовляється від терору навіть на тлі дипломатичних зусиль. За його словами, Путіна необхідно «позбавити ілюзій», що бомбардування та залякування можуть дати йому перевагу за столом переговорів.

Білий дім раніше заявляв, що Росія нібито пообіцяла утриматися від атак на великі міста під час сильних морозів, однак у Кремлі швидко дали зрозуміти: будь-яка «пауза» має дуже обмежений характер. В Україні ж до подібних обіцянок традиційно ставляться скептично — війна навчила очікувати найгіршого.

Радник президента Михайло Подоляк назвав нинішню ситуацію «передбачуваною», зауваживши, що російське «перемир'я» зазвичай видається як накопичення ракет із подальшим нічним ударом по цивільних під час пікових холодів.

Водночас, низка українських та американських джерел зазначає: незважаючи на песимістичний фон, нинішні переговори можуть бути дещо конструктивнішими, ніж попередні. За їхніми словами, російська делегація цього разу поводиться стриманіше і більше зосереджується на практичних питаннях, а не на ідеологічних лекціях про «першопричини» війни.

«Раніше ці переговори були схожі на виривання зубів без анестезії. Раніше мені хотілося кричати щоразу, коли мені доводилося бачити чергову заяву про конструктивність дискусій. Але тепер, я думаю, вони у певному сенсі конструктивні. Я зауважую, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше», — сказав республіканський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ, на умовах анонімності.

Обережний оптимізм пов'язують і з оновленим складом української переговорної команди, яку вважають більш жорсткою, професійною та орієнтованою на реальність. Водночас навіть прихильники такого підходу визнають: зміна тону Москви може бути тактикою затягування або спробою виграти годину — зокрема у відносинах із США та Європою.

Експерти наголошують, що Путіну дедалі складніше пояснювати російському суспільству колосальну ціну війни без очевидної «перемоги».

«Путін майже нічого не може показати за величезні витрати війни. Погодження на врегулювання шляхом переговорів зараз, коли він не може претендувати на чітку «перемогу» для Росії та для російського народу, буде великою проблемою всередині країни», — стверджував австралійський генерал у відставці Мік Райан.

Саме тому найближчі дні в Абу-Дабі можуть стати моментом істини або черговим підтвердженням того, що Кремль використовує переговори як інструмент війни, а не шлях до миру.

Завершення війни в Україні

На думку міністра закордонних справ Андрія Сибіги, дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні увійшли у найбільш інтенсивну фазу.

«Я вважаю, що сьогодні ми маємо так звані doable — здійсненні — пропозиції, які дозволяють справді реалістично підійти до закінчення», — зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Це, додав він, є ключовою ознакою переходу мирного процесу у нову якість.