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adidas — це не просто бренд, а справжня знахідка для модників та спортсменів по всьому світу. Його дизайни дозволяють виділятися серед натовпу у повсякденному вбранні, а технології допомагають досягати успіху максимально комфортно.

Створене для підкорення мільйонів сердець!

Обирайте культовий одяг, взуття та аксесуари в різноманітному асортименті, щоб мати можливість формувати луки, які захоплюють погляди оточення. Пориньте в колекції, де звичайні речі набувають особливого сенсу й покажіть свій стиль разом із легендарними силуетами. Фірма співпрацює з кумирами тисяч людей, аби ви могли підтримувати свого фаворита кожен день. Які колаборації пропонує добірка?

Автокоманди Audi та Mercedes-AMG Petronas Formula One Team виділять вашу відданість улюбленому спорту.

Світові дизайнери Y-3 та Stella McCartney підкреслять причетність до модної індустрії та не залишать образ непоміченим.

Знамениті спортсмени Anthony Edwards, Damian Lillard та James Harden мотивуватимуть досягати поставлених цілей.

Кіностудії Disney та Marvel подарують шанс насолоджуватись пригодами разом із улюбленими героями.

Взуйте впевненість, одягніть характер!

adidas — це не лише мода та стиль, а також сила, витривалість та динаміка, котрі видно в кожній деталі. Продукція знаменитого бренду створена, аби кожен ваш рух був ефективним, крок — комфортним, а ціль — досягнутою. Дізнайтесь більше про фірмові технологічні характеристики, завдяки яким ви завжди будете на висоті:

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Системи амортизації BOOST, Dreamstrike+ та LIGHTSTRIKE поглинають удари, повертаючи енергію з новою силою.

Технології відводу вологи AEROREADY, CLIMACHILL та CLIMALITE допомагають насолоджуватись сухістю шкіри у моменти активності.

Мембрани COLD.RDY, GORE-TEX та Rain.rdy захищають від будь-яких погодних умов, щоб ви мали змогу продовжувати свій шлях, попри негоду.

Спеціальні тканини FORMOTION та TECHFIT забезпечують компресійні властивості, оптимізуючи роботу м’язів.

Протектори TRAXION та гумова підошва CONTINENTAL гарантують надійне зчеплення з будь-яким покриттям.

Залишайтеся у своєму ритмі, попри погоду, спосіб життя або плани на день, адже завдяки adidas це не просто можливо, а надзвичайно приємно. Пориньте у світ вигідного та легкого шопінгу на офіційному сайті бренду в Україні, де кожен клік — захоплива пригода!

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