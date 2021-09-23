Адковат Суркіса заявив, що Порошенко і Гонтарева повинні компенсувати збитки, а до держави Україна претензій немає

Адковат Суркіса заявив, що Порошенко і Гонтарева повинні компенсувати збитки, а до держави Україна претензій немає

Алексєєв повідомив, що націоналізація "ПриватБанку" ніколи не була предметом позову в суді Лондона.

Високий суд Лондона не є юрисдикцією для розгляду позову Ігоря Суркіса і шести англійських компаній до п'ятого президенту України Петра Порошенка і колишньої очільниці Національного банку Валерії Гонтаревої.

Так вважає український політик, юрист і адвокат Суркіса Ігор Алексєєв, пише видання "Гордон".

На його думку, заяви відповідачів, що пролунали після засідання суду, про провал спроби скомпрометувати націоналізацію "ПриватБанку" є викривленими.

Нещодавно у Високому суді Лондона відбулися слухання за позовом Ігоря Суркіса і шести англійських компаній до п'ятого президента України Петра Порошенко і колишньої очільниці Національного банку Валерії Гонтаревої.

Нагадаємо, що зазначена справа стосувалася обставин купівлі Петром Порошенко під час його президентської каденції частки в телеканалі "1+1" у Ігоря Суркіса та інших акціонерів, незаконного блокування англійським компаніям доступу до їх депозитних коштів і подальших спроб шантажу Ігоря Суркіса з боку колишнього керівництва держави.

Незважаючи на те, що англійському суду були надані незаперечні і неспростовні докази обґрунтованості позовних вимог, суд прийшов до висновку, що він не є юрисдикцією для розгляду даного позову.

Інформуючи громадськість про висновки суду, адвокати Петра Порошенка заявили, що в результаті такого рішення провалилася спроба скомпрометувати націоналізацію "ПриватБанку" та стягнути з держави кошти. Подібні заяви є навмисно спотвореними і відверто маніпулятивними.

По-перше, оскарження націоналізації "ПриватБанку" ніколи не було предметом позову в суді Лондона, позивачі доводили факти політичної корупції та шантажу колишніми топчиновниками в своїх приватних інтересах.

По-друге, позовні вимоги були пред'явлені саме до Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої, і саме вони повинні компенсувати понесені втрати. Ніяких претензій до держави Україна ніхто і ніколи не пред'являв. Однак саме відповідачі, щоб уникнути відкритого судового розгляду, прямо заявили про наявність у них імунітету України. Простіше кажучи, провівши в президентському кріслі десятки годин приватних переговорів щодо купівлі медіаактиву, потім можна заявити про наявність державного імунітету. Подібним рішенням створено небезпечний прецедент, коли факти зловживань чиновників владою в своїх власних цілях не знаходять належної судової оцінки.

Позивачі мають ґрунтовну правову позицію, тому подібне рішення суду ніяк не зупинить їх боротьбу за повернення втрачених активів і відновлення справедливості. Зараз відпрацьовується можливість апеляційного оскарження даного рішення суду, ініціювання кримінальних проваджень за фактами злочинної змови, а також прийняття інших механізмів для відновлення порушених інтересів і притягнення винних осіб до відповідальності.

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