Зараз лише два порти України можуть перевантажувати вантажі на експорт.
Адміністрація портів України втратила зв‘язок з Маріупольською філією, співробітники Адміністрації вже декілька днів не можуть зв’язатися з азовськими портовиками.
Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.
Наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені - в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.
Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб.
Стан порту, як і доля портовиків, – невідомий.
Нагадаємо, 7 березня російські окупанти завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія" у Миколаївській області.
Читайте також: