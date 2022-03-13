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Адміністрація портів України втратила зв‘язок з Маріупольською філією

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Адміністрація портів України втратила зв‘язок з Маріупольською філією

УНІАН

Зараз лише два порти України можуть перевантажувати вантажі на експорт.

Адміністрація портів України втратила зв‘язок з Маріупольською філією, співробітники Адміністрації вже декілька днів не можуть зв’язатися з азовськими портовиками. 

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

Наразі лише два порти України: Ізмаїл та Рені - в змозі перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.

Маріуполь перебуває в облозі вже 13 діб. 

Стан порту, як і доля портовиків, – невідомий.

Нагадаємо, 7 березня російські окупанти завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія" у Миколаївській області. 

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