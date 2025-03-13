Адмінпровадження щодо військовозобов’язаних закриватимуть у разі проходження служби

Українці, які раніше мали адмінпорушення, пов’язані з військовим обліком, але згодом стали на службу, будуть звільнені від відповідальності.

Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), які передбачають припинення адмінпроваджень щодо осіб, які стали на військову службу.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Відповідно до нововведень, статтю 247 КУпАП доповнять нормою, згідно з якою провадження у справах про адміністративні порушення військового обліку (статті 210 і 210-1 КУпАП) не може бути розпочато, а вже розпочаті провадження підлягають закриттю, якщо особа пішла на службу.

Таким чином, українці, які раніше мали адмінпорушення, пов’язані з військовим обліком, але згодом стали на службу, будуть звільнені від відповідальності за цими статтями.

Нагадаємо, що Верховна Рада 13 березня ухвалила в цілому законопроєкт №12093, який має стимулювати порушників військового обліку до добровільної сплати штрафів та вступу на військову службу.