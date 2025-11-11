Адвокат Ігоря Коломойського: "Вже понад пів року суд не починає розгляд справи"

Ігор Коломойський / © УНІАН

Уже понад пів року Ігор Коломойський перебуває під вартою, очікуючи початку судового розгляду та поданого ним ще у травні 2025 року клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Про це заявив адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак.

За його словами, обвинувальний акт надійшов до суду у квітні, тож відповідно до вимог КПК підготовче судове засідання мало бути призначене протягом п’яти днів. Натомість відтоді не відбулося вже шість засідань – через відпустки, лікарняні, перебування в нарадчій кімнаті та інші причини.

“Попри окрему ухвалу Верховного Суду від 12 серпня 2025 року, якою звернено увагу на необхідність дотримання розумних строків, ситуація залишається незмінною. Чергове засідання, призначене на 10 листопада, знову не відбулося через тимчасову непрацездатність однієї із суддів. Наступну дату визначено на 9 грудня”, – каже Олександр Лисак.

Така практика, підкреслює адвокат, фактично позбавляє людину можливості реалізувати своє право на судовий захист та на розгляд клопотання, яке за законом має розглядатися невідкладно.

“Очікування правосуддя не повинно тривати нескінченно”, – підкреслив Олександр Лисак.