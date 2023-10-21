Адвокат Коломойського наголошує на серйозних проблемах у доступі до медичної допомоги в Ізоляторі тимчасового тримання СБУ

Адвокат Олександр Лисак, який представляє інтереси Ігоря Коломойського, висловлює серйозне обурення ставленням до здоров'я свого підзахисного під час перебування під вартою. Він повідомив, що Коломойський страждає на цукровий діабет та панкреатит та до поміщення в ізолятор перебував на постійній медичній терапії, зокрема за рекомендацією свого лікаря приймав препарат "Оземпік".

На звернення до відповідальних установ щодо можливості надання підозрюваному можливості приймати вказаний препарат, була отримана відповідь, що необхідність у прийомі вказаного препарату відсутня. Ця відповідь, на думку адвоката, свідчить про повне ігнорування потреб Ігоря Коломойського на медичну допомогу та може завдати серйозної шкоди його здоров'ю.

"У Ігоря Коломойського діагностовано діабет та панкреатит, а тому він був змушений приймати препарат "Оземпік" на постійній основі, щоб забезпечити належний рівень глюкози в крові та зберегти нормальну функцію підшлункової залози.

Однак, при зверненні до Ізолятора тимчасового тримання СБУ із проханням надати можливість продовжити прийом вказаного препарату під час утримання під вартою, стороні захисту було відмовлено через начебто відсутність необхідності у прийомі вказаного препарату.

Ця відмова є неприйнятною і порушує право на медичну допомогу, яке гарантується кожному громадянину, зокрема особам, які перебувають під вартою. Відсутність доступу до необхідних медичних засобів та ліків є серйозною загрозою для здоров'я та життя мого підзахисного", - заявив адвокат Олександр Лисак.

Адвокат Олександр Лисак закликає компетентні органи негайно переглянути своє рішення та надати можливість Ігорю Коломойському продовжити прийом препарату "Оземпік" під наглядом медичних фахівців. Дана ситуація є прикладом серйозного порушення прав людини та грубого ігнорування медичних потреб підозрюваного.

"Ігор Коломойський, як і будь-яка інша особа, яка утримується під вартою, має право на гідне ставлення та належну медичну допомогу. Ігнорування цих прав порушує положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конституції України та Закону України "Про попереднє ув’язнення" - підсумував адвокат.

Адвокат вимагає вирішення цієї ситуації негайно і нагадує, що захист здоров'я підозрюваного є невід'ємною частиною гарантій справедливого кримінального процесу.

Нагадаємо, 6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на зменшення застави у 3,9 мільярдів гривень. Раніше, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн.

Однак в середині вересня бізнесмену повідомили про ще одну підозру – у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку", після якої суд збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн грн.