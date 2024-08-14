Адвокат Коломойського звинувачує слідство в маніпуляціях і підміні фактів

Адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак звинуватив правоохоронні органи у маніпуляціях фактами, підміні понять, логічних помилках і побудові обвинувачення на припущеннях, що, на його думку, є неприпустимим в умовах правової держави.

Про це йдеться у листі адвоката, який є у розпорядженні редакції.

За словами адвоката, менш ніж за рік це вже третя редакція підозри та третя конфігурація потерпілих. Спочатку потерпілим був завод Нафтохімік Прикарпаття, потім Приватбанк, а тепер вже Укрнафта та Приватбанк.

Як пояснює Лисак, суть «нової» підозри полягає в тому, що Коломойський поповнював свій картковий рахунок у Приватбанк у певні дні, коли Укрнафта здійснювала оплату за проведені геофізичні роботи з розвідки нафтових родовищ, мовляв, таким чином Коломойський заволодів грошовими коштам Приватбанку та Укрнафти.

При цьому адвокат зазначає, що «жодних доказів причетності Ігоря Валерійовича до описаних фінансових операцій Приватбанку та Укрнафти слідство не надає».

Також відсутні докази, які би підтверджували рух коштів від Укрнафти або Приватбанку до банківського рахунку Коломойського. Також слідство ігнорує те, що Коломойський поповнював свій рахунок на зовсім інші суми, а в деяких випадках – навіть в інші дні. Адвокат зазначає, що за таким принципом звинуватити можна будь-яку людину, яка у відповідні дати у 2013-2014 роках поповняла готівкою через банкомат або касу Приватбанку картковий рахунок собі або своїй дитині.

«За логікою слідства Ви також причетні до розкрадання коштів з Приватбанку та Укрнафти», - каже Лисак.

Адвокат також звернув увагу на те, що обвинувачення вперто відмовляється враховувати фінансову звітність Приватбанку за останні десять років, де не вказані жодні збитки, нібито спричинені діями Коломойського. Лисак підкреслив, що ця звітність, включно з останнім роком, була оприлюднена вже після початку кримінального провадження, але слідство вперто ігнорує ці факти.

Лисак також зазначив, що слідство ігнорує фінансову звітність банку, де відсутні збитки, і відмовляється визнавати, що платежі, які Коломойському інкримінують як відмивання коштів, пройшли фінансовий моніторинг у США та Європі.

Адвокат висловив обурення тим, що слідство порушує принцип презумпції невинуватості, публікуючи особисті дані Ігоря Коломойського. «Це неприйнятно, коли особисті немайнові права мого підзахисного грубо порушуються, а його ім'я та фото відкрито використовуються для публічних звинувачень у вчиненні абсурдних дій», — резюмував адвокат.

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