Адвокат Масі Найєм опублікував своє перше фото після тяжкого поранення та втрати ока на фронті

Перш за все він висловив подяку медикам.
Правозахисник Масі Найєм опублікував своє перше фото, зроблене в лікарні після тяжкого поранення та втрати ока 5 червня на фронті.
В Instagram адвокат написав, що вдячний лікарям, які врятували його життя.
"Я пам‘ятаю мить поранення і декілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалось кров‘ю", - сказав Найєм.
Він подякував лікарям, товаришам по службі, волонтерам і водіям евакуаційного транспорту, які врятували його життя.
"Мій брат Мустафа Найєм допоміг ідентифікувати всіх, завдяки кому я живий", - додав адвокат.
Нагадаємо, що відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову.
Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований, служив у ЗСУ 2015-2016 років, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). 2022 року знову став до лав ЗС України. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.
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