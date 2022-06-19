Адвокат Масі Найєм опублікував своє перше фото після тяжкого поранення та втрати ока на фронті

Адвокат Масі Найєм опублікував своє перше фото після тяжкого поранення та втрати ока на фронті

Перш за все він висловив подяку медикам.

Правозахисник Масі Найєм опублікував своє перше фото, зроблене в лікарні після тяжкого поранення та втрати ока 5 червня на фронті.

В Instagram адвокат написав, що вдячний лікарям, які врятували його життя.

"Я пам‘ятаю мить поранення і декілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалось кров‘ю", - сказав Найєм.

Він подякував лікарям, товаришам по службі, волонтерам і водіям евакуаційного транспорту, які врятували його життя.

"Мій брат Мустафа Найєм допоміг ідентифікувати всіх, завдяки кому я живий", - додав адвокат.

Нагадаємо, що відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований, служив у ЗСУ 2015-2016 років, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). 2022 року знову став до лав ЗС України. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.

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