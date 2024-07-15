Адвокат назвав єдину причину, яка виправдовує несвоєчасне оновлення даних

Можуть виникнути складнощі з поясненнями, чому людина своєчасно не з'явилася до ТЦК.

Поважною причиною несвоєчасного оновлення даних в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки може бути лише хвороба.

Про це повідомив адвокат Сергій Старенький в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом. Справді, підставою для визнання, скажімо так, поважності таких причин може бути лише хвороба", - сказав він.

Відсутність людини в Україні, відсутність інтернет-зв'язку чи відсутність можливості доїхати до ТЦК не є поважною причиною, наголосив фахівець.

"Наразі тільки хвороба може бути такою поважною причиною", - додав Старенький.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, яке покарання загрожує за неявку до ТЦК за повісткою. Так, якщо громадянин порушує правила мобілізації та військового обліку, на нього накладають штраф.

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