Адвокат повідомив, чи будуть вносити 500 млн грн застави за сина Гринкевича 

За сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича заставу у розмірі 500 мільйонів гривень вносити не будуть.

Про це повідомив його адвокат Андрій Гуджал, пише видання "Суспільне".

"Таких грошей немає і безпідставно їх вносити", - наголосив адвокат.

У п’ятницю, 26 січня, Солом'янський суд Києва мав розглядати апеляцію на рішення про тримання Гринкевича під вартою. Втім, засідання перенесли.

Нагадаємо, бізнесмен Ігор Гринкевич і його родина причетні до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України. Зокрема, на одяг для військових. Що відомо про скандал довкола сім’ї Гринкевичів - у матеріалі ТСН.ua.

Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід. Він задовольнив клопотання прокуратури та відправив його під варту до 17 березня з можливістю застави в 500 млн гривень. Його затримали під час спроби втекти за кордон в Одесі.

Суд арештував трьох фігурантів справи із заставою по пів мільярда. Вони будуть утримуватись під вартою щонайменше до 16 березня. Відомо, що четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою від 29 грудня 2023 року.

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