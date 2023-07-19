Адвокат повідомив про покарання, що чекає на чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни і там залишилися

Адвокат Ростислав Кравець розповів, що максимальним покаранням чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час мобілізації в Україні і там залишилися,стане адміністративний штраф.

Про це Кравець сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Насправді максимально, що очікує чоловіків за перетин кордону у разі, якщо це відбулось поза пунктами пропуску - це адміністративний штраф. Однак у разі, якщо минуло більше року з моменту цієї події, то навіть адміністративного штрафу не буде. Жодної кримінальної відповідальності за це не передбачено", - розповів Кравець.

▶️ На YouTube-каналі ТСН за цим посиланням можна переглянути повне "інтерв'ю адвоката Ростислава Кравця про покарання для ухилянтів.

Тим часом у Мережі обговорюють жорсткі вручення повісток військкомами. На Тернопільщині та Дніпропетровщині повідомили про нові конфлікти з військкомами, а в Одесі шукають таємних військових.

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