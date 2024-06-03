Адвокат пояснив, чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані в Резерв+

Працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував.

Військовозобов'язані чоловіки від 18 травня 2024 повинні оновити свої дані упродовж 60 днів. Це можна зробити в ТЦК, додатку Резерв+ або в ЦНАПах.

Адвокат пояснив, що буде, коли ТЦК зустрінуть на вулиці тих, хто вже оновив дані онлайн, передає "РБК-Україна".

За словами адвоката, коли військовзобов'язаний оновив дані в додатку Резерв+, при перевірці цю інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК і СП. Тобто, людина виконала вимогу закону і не буде оштрафована за неоновлення даних.

"Водночас, коли таку людину зустрінуть працівники ТЦК, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК", - каже Катерина Аніщенко.

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Вона додає, що така процедура очікує й тих, хто дані ще не оновив. У такому разі, їх направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних і якраз і входить проходження військово-лікарської комісії.

"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і в подальшому реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", – зауважує адвокат.

У профільних структурах зазначають і те, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз цього функціоналу поки не запроваджено.

"Зараз ми спостерігаємо великі черги до ТЦК. Мої клієнти говорять, що часом навіть доводиться брати відпуску, щоб там простояти і потім ще встигнути пройти ВЛК", – додала адвокатка.

Додамо, суд у Полтаві наклав арешт на документи районних ВЛК Полтавської області. Причиною став найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій.

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