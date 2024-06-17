Адвокат пояснив, чим відрізняється уточнення і оновлення даних у ТЦК

Військовозобов’язаний може оновити свої дані через за стосунок "Резерв+", ЦНАП чи ТЦК.

В Україні військовозобов'язані повинні оновити свої персональні дані до 18 липня. Утім, багато хто плутають два терміни – уточнення та оновлення даних.

Адвокат Ярослав Жукровський роз'яснив ці поняття в ефірі "Українського радіо".

Він наголосив, що військовозобов’язаний повинен мати військовий квиток та показувати його на вимогу осіб, які уповноважені перевіряти.

"У квитку має бути штрих-код; людина має стояти на військовому обліку та уточнити свої дані. І, якщо має право на відстрочку від мобілізації, має надати державі документи, які підтверджують це. Натомість представники ТЦК повинні знати норми законодавства, які надають їм певні повноваження. А якщо вони перевищують свої повноваження, то будуть відповідати за це", - мовиться в повідомленні.

Крім того, є правила організації військового обліку, які затверджені 30 січня 2022 року. Вони стосуються процедур внесення відомостей про військовозобов’язаного.

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"Серед них - взяття на облік, зняття на облік, зняття з обліку та виключення з обліку. І разом з тим маємо нові перехідні положення, які стосуються обов’язку військовозобов’язаного протягом від 18 травня до 18 липня уточнити персональні дані. Уточнення та оновлення – це не одне й те ж", — каже він.

Військовозобов’язаний може оновити свої дані через за стосунок "Резерв+", ЦНАП чи ТЦК уточнити деякі персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові; місце проживання; номер телефону та номер електронної пошти.

"Якщо військовозобов’язаний не зробить це до 18 липня, то це буде порушенням законодавства, і, ймовірно, за це буде передбачена адміністративна відповідальність", — попереджає адвокат.

Закон про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів містить близько 30 опцій даних: сімейний стан, освіта, місце проживання, наявність дітей та інше.

"Закон каже, що якщо військовозобов’язаний розлучається, у нього народжується дитина, він змінює місце праці, то є сім днів, щоби прийти у ТЦК і оновити ці дані", — зазначає адвокат.

Тим часом у Міністерстві оборони заявили, що станом на 14 червня понад 1,5 млн військовозобовʼязаних українців оновили свої дані у застосунку "Резерв+".

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