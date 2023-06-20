Адвокат прокоментував заборону госпіталізації чоловіків без відома військкоматів у Івано-Франківській області

Юрист назвав те, що відбувається в Івано-Франківську, експериментом з геноциду і повним нехтуванням правами людині.

Адвокат прокоментував ситуацію в Івано-Франківській області щодо припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. Юрист назвав дії місцевого керівництва експериментом з геноциду і повним нехтуванням правами людини.

Про це йшлося у дописі адвоката Ростислава Кравця.

"Знаєте чому обрали для експерименту з геноциду і повного нехтування правами людини Івано-Франківськ, на мою думку? Подивіться звідки у нас голова Етичної ради, якого Князєв (ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв - ред.) перед отриманням хабаря привів, як говорять, до Великої палати незаконно зареєстрованого Верховного суду без України. Це пан Кишакевич (Лев Кишакевич - суддя у Великій Палаті Верховного Суду. - ред.), який вирішив, що він вище за Закон, на мій погляд", - заявив юрист.

Кравець звернувся до суддів Івано-Франківського міського суду з проханням звернути увагу на ст. 206 КПК України та Конституцію України.

"Ви достатньо себе та судову систему заплямували вже у справах про відсторонення. Кишакевич не допоможе, кожен несе відповідальність індивідуально. Якщо ви й тут будете потакати свавіллю, беззаконню та порушенню прав людини, вам це люди не пробачать", - закликав адвокат Кравець.

Нагадаємо, днями в Івано-Франківську оголосили загальну мобілізацію. Місцевий начальник ТЦК та СП підписав наказ “Про проведення загальної мобілізації”. У документі йдеться про обов’язковість явки військовозобов’язаних в міський ТЦК у 10-денний термін.

Згодом в Івано-Франківську пояснили причини цього повідомлення. Такий "наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України".

Тим часом в Івано-Франківській області заборонили госпіталізацію чоловіків. В разі термінової госпіталізації придатних до служби військовозобов'язаних лікарі повинні повідомити про це військкомати.

Раніше адвокат вже коментував загальну мобілізацію в Івано-Франківську, яку оголосив місцевий начальник ТЦК. За його словами, там має місце перевищення повноважень.

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