Зокрема, Ростислав Кравець звернув увагу на обов’язкову явку містян до ТЦК у 10-денний термін.

Адвокат прокоментував загальну мобілізацію в Івано-Франківську, яку оголосив місцевий начальник ТЦК та СП і зазначив, що у цьому випадку має місце перевищення повноважень.

Про це у своєму YouTube-каналі розповів адвокат Ростислав Кравець.

"Я дуже сподіваюся, що це фейк", - сказав адвокат під час коментування наказу.

Зокрема, він звернув увагу на обов’язковість явки військовозобов’язаних до міського ТЦК у 10-денний термін.

"Насправді без повістки з таким повідомленням... Це не є повістка. Тому я не бачу підстав для притягнення до відповідальності осіб, якщо вони не з'являться до ТЦК та СП. Це моє бачення. Відповідно до норм Конституції, а саме ст. 19, органи державної влади повинні діяти в спосіб, передбачений законом. Такий спосіб законом не передбачений", - зауважив адвокат.

Експерт також прокоментував пункт наказу, де йдеться про "вилучення майна під час дії воєнного стану".

"Саме вилучення майна можливе у державних підприємств. А примусове відчуження майна можливе у двох випадках: з попереднім відшкодуванням вартості, а по-друге, з наступним відшкодуванням. Це можливо у приватних осіб. Тобто, вилучення - у комунальних та державних, а примусове відчуження - у приватних", - зазначив адвокат.

Тим часом в Івано-Франківську пояснили причини наказу про 10-денний термін прибуття до ТЦК. Згідно з повідомленням Івано-Франківського ТЦК і СП, такий "наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України".

Нагадаємо, раніше йшлося про наказ “Про проведення загальної мобілізації”, який видав начальник Івано-Франківського міського ТЦК та СП 13 червня, майже через місяць після продовження дії воєнного стану.

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