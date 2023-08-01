Адвокат розповів, чи дійсно почнуть мобілізувати депутатів

Це буде доволі потужний крок і сигнал для всіх громадян України.

У депутатів є шанс продемонструвати, що вони дійсно є патріотами України, і мобілізуватися до армії.

Таку думку озвучив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець.

“З огляду на бажання президента України Володимира Зеленського та бажання самих депутатів внести відповідні зміни щодо мобілізації депутатів в Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, у них є шанс продемонструвати безпосередньо не на словах, а діями те, що вони дійсно є патріотами України, а не просто намагаються словами прикрити свою бездіяльність і повну некомпетентність”, — прокоментував адвокат.

Він додав: “Я думаю, якщо депутати зберуться з духом, продемонструють громадянам України свою волю, то можна буде мобілізувати близько ста депутатів. Стан здоров’я у них задовільний, вони дуже гарно відпочивають за кордоном”.

Ростислав Кравець вважає, що можливо залучити і жінок-депутатів до військової служби, як це передбачено законом і як ще з жовтня 2021 року намагалися зробити, однак врешті-решт дали відстрочку до 2026 року.

“Думаю, що це буде доволі потужний крок і сигнал для всіх громадян України, що всі без винятку захищають нашу державу. Оскільки депутати ухиляються від цього і навіть приймають під себе закони, то виникає доволі велика соціальна напруга у суспільстві”, — підсумував адвокат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Інструкції від адвоката! Мобілізація, свавілля та повернення 6500 гривень! Дивитися всім!

В Україні змінюють правила мобілізації

Від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Це:

строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби,

зміниться система нарахування виплат військовим,

буде чотири критерії для звільнення з лав Збройних сил під час воєнного стану, а саме — досягнення граничного віку служби, стан здоров’я, сімейні обставини та набуття законної сили обвинувального вироку суду.

зміняться і повістки до ТЦК — їх буде три типи.

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