Адвокат розповів про стан Саакашвілі: він переважно лежить і має високу температуру

Щоб потрапити до палати експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, потрібно одягати спеціальні халати, рукавички та бахіли. Адвокати зустрічаються з ув'язненим раз-два на тиждень. Зустрічі тривають 15-30 хв.

Про це "Главкому" розповів його адвокат Шалва Хачапурідзе.

За словами захисника, обмежень щодо тривалості зустрічей немає. Втім, стан Саакашвілі не дозволяє, аби вони тривали довше. Експерезидент швидко втомлюється та має температуру.

"Дуже довго не сидимо, бо в Міхеіла немає стільки сил, щоби говорити тривалий час. Він швидко втомлюється. Скільки потрібно, стільки ми й перебуваємо у палаті. Міхеіл переважно лежить, дивиться українські телеканали на кабельному телебаченні. Він знає, що відбувається в Україні. Якщо йому потрібно написати щось у соцмережах, передає текст через мене або через моїх колег. У нього постійна температура тіла 38 градусів. Лікарі не встановили причину", - розповів захисник.

Хачапурідзе каже, що багато депутатів Європарламенту закликають Тбілісі керуватися гуманітарними принципами і передати Саакашвілі на лікування до якоїсь європейської держави. Втім, поки це не увінчалося успіхом.

Нагадаємо, днями вперше за останні кілька місяців вперше за останні кілька місяців Саакашвілі з'явився на екранах і шокував своїм станом. Експрезидент Грузії дистанційно взяв участь на засіданні Тбіліського міського суду. Стан здоров'я політика ще більше викликав занепокоєння. Адже під час засідання було добре видно, як він схуд та змарнів.

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