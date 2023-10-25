Адвокат Сергія Волкова звернувся до уповноваженого з прав людини через загрозу життю свого підопічного в СІЗО

Після рішення столичного суду про відхилення апеляції Сергія Волкова, колишнього керівника столичної філії "Приватбанку", щодо зміни запобіжного заходу, його адвокат звернувся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця із заявою про порушення прав підзахисного та загрозу його життю.

У документі, датованому 23 жовтня, йдеться про те, що важкий стан здоров'я фігуранта справи "Приватбанку" робить неможливим тривале перебування в ізоляторі, адже Волков потребує регулярних медичних оглядів, проведення лікувальних процедур і безперервного прийому ліків.

Зокрема, 62-річний Волков страждає на онкологію гортані, гіперплазію передміхурової залози, цукровий діабет першого типу з важким перебігом, підшкірні абсцеси, облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок, дистальну полінейропатію та хронічні хвороби серця.

"Зазначені хвороби не є нововиявленими, мають хронічний характер, мій підзахисний бореться із ними тривалий час, зокрема з деякими понад 30 років свого життя. Водночас у місці утримання Волкова Сергія Володимировича відсутні технічні засоби та медикаменти, необхідні для надання йому належної медичної допомоги за показаннями фахових лікарів.

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Окрім того, медичні працівники установи не мають жодного досвіду лікування таких захворювань або роботи з ними взагалі. Джерелом знань про способи їх лікування та правила роботи з пацієнтом у тих чи інших випадках є безпосередньо спілкування із самим хворим. Це ставить під загрозу життя мого підзахисного", — йдеться у зверненні.

Враховуючи ризики для життя та здоров'я свого клієнта, адвокат Владислав Опанасик просить Дмитра Лубінця відвідати місце примусового утримання Волкова з метою його перевірки на предмет можливості забезпечення належною медичною допомогою людей з вадами здоров’я, а також направити до відповідних органів акти реагування.