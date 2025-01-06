Адвокати Коломойського готують скарги до КСУ та ЄСПЛ на постанову ВС у справі про оскарження націоналізації "ПриватБанку"

Як повідомив адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак, 30.12.2024 р. в Єдиному державному реєстрі судових рішень було опубліковано повний текст постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.11.2024 у справі №910/1834/19, в якій Ігор Коломойський і компанія TRIANTAL INVESTMENTS LTD оскаржували націоналізацію "ПриватБанку".

У своїй постанові Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій щодо закриття провадження у справі, в якій розглядалися подані на початку 2019 року позовні заяви Ігоря Коломойського та компанії TRIANTAL INVESTMENTS LTD щодо повернення у власність останніх незаконно вилучених акцій "ПриватБанку".

Таке закриття провадження обґрунтовується судом положеннями законодавства України, які, по-перше, були ухвалені аж у травні 2020 року (тобто через півтора року опісля звернення до суду з позовом Ігоря Коломойського та компанії TRIANTAL INVESTMENTS LTD), і по-друге, є неконституційними.

Так, суди застосували так званий "антиколомойський закон" (Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" від 13 травня 2020 року 590-ІХ), яким були внесені зміни до Господарського процесуального кодексу України (зокрема, до частин 3, 4 статті 5 ГПК України), а також закріплено нові норми (підпункт 1 пункту 5 розділу І Закону №590-IX та пункт 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №590-IX), які позбавляють осіб, що були учасниками банку, права на судовий захист своїх порушених прав та інтересів внаслідок виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Адвокат повідомив, що з метою захисту своїх порушених прав та інтересів Ігор Коломойський звертатиметься до Конституційного Суду України з конституційною скаргою про визнання неконституційними застосованих судом положень закону, а також зі скаргою до Європейського суду з прав людини, адже судами було грубо порушено статтю 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (право на справедливий суд).

Як повідомлялося, Ігоря Коломойського залишили під вартою у справі понад 20-річної давності. Йдеться про справу про так зване "підбурювання до замаху на умисне вбивство", в якій фігурує бізнесмен.

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