Адвокати Коломойського просили передати справу повʼязану з "Приватбанком" до НАБУ: їм відмовили

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського зверталися з клопотанням передати розслідування справи повʼязаної з "Приватбанком" від Бюро економічної безпеки до НАБУ, яким. розслідується ряд інших кримінальних правопорушень пов’язаних з банком. Однак захист отримав відмову.

Про це повідомив адвокат Олександр Лисак.

"10 жовтня нами було направлено Генеральному прокурору клопотання про зміну підслідності кримінального провадження No 72023000410000034, у якому Коломойському Ігорю Валерійовичу було вручено повідомлення про підозру. Зокрема, ми просили передати розслідування даного кримінального провадження від Бюро економічної безпеки до НАБУ, яким, для прикладу, розслідується ряд інших кримінальних правопорушень пов’язаних з Приватбанком. Однак, сьогодні ми отримали постанову про відмову у задоволенні даного клопотання", – зазначив він.

Однак, Олександр Лисак додав, що постанова буде оскаржена.

Нагадаємо, 6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на зменшення застави у 3,9 мільярдів гривень. Раніше, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн.

Однак в середині вересня бізнесмену повідомили про ще одну підозру – у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку", після якої суд збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн грн.