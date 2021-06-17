Порошенко потягнув Гордона до суду

Телеведучого звинувачують в поширенні неправдивої інформації щодо здачі Маріуполя.

До Шевченківського районного суду Києва надійшла позовна заяву проти блогера і політика Дмитра Гордона. Як повідомив на своїй Facebook-сторінці адвокат Ілля Новіков, позов подано в інтересах п’ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Адвокат у своєму повідомленні нагадав, що 7 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Гордон заявив: "…Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ української армії залишити Маріуполь … Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії був даний наказ вийти з Маріуполя".

За словами Новікова, ця інформація є неправдивою, оскільки захоплення Маріуполя проросійськими бойовиками сталося у травні 2014 року, до президентських виборів.

“7 червня Петро Порошенко приніс присягу в якості п’ятого Президента України, і через тиждень Маріуполь був остаточно звільнений. Ніякого наказу про залишення українською армією Маріуполя і виведення військ не було. Відразу після скандального ефіру, коли багато коментаторів вказували Гордону на очевидну неправдивість його слів, він публічно відмовився визнати свою неправоту і випустив відео, в якому стверджував, що готовий з’явитися в суд”, - підкреслив адвокат.

Гордону пред’явлено вимогу про визнання поширеної ним інформації недостовірною. . Вимоги грошової компенсації моральної шкоди не заявлялися.

“Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя в 2014 році має принципове значення для суспільства. Ми готові дати відповідачеві можливість зосередитися на поясненнях за основним питанням, не відволікаючись на обговорення суми відшкодування”, – пояснив Ілля Новіков.

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