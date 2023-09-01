Адвокатка підозрюваного копа з Дніпра не погоджується з частиною обвинувачень

Підозра у скоєнні тяжкого злочину, в якому звинувачують патрульного з Дніпра, повинна бути більш обґрунтована.

Таку думку висловила адвокатка Юлія Сегеда, інформує власний кореспондент ТСН.ua.

"Тому що така вузька підозра, фактично незрозуміло взагалі... Які принципи і вимоги до підозри? Вона повинна бути зрозуміла. От ви сьогодні почули, повністю прокурор читав все дослівно. Чи була б вам зрозуміла ця підозра? Я, наприклад, не зрозуміла. Який мотив був для позбавлення життя саме з умислом — я цього взагалі не почула", - сказала вона.

Сегеда зазначила, що вона погоджується з обвинуваченням щодо перевищення службових повноважень, але цією справою також займеться слідство.

"Але щодо навмисного вбивства, то з цим я категорично не могла погодитись. І ви сьогодні чули, що прокурор не переконав, я не знаю як вас, а мене прокурор сьогодні не переконав. Я вважаю, що кваліфікація цих подій повинна бути обов'язково з урахуванням стану крайньої потреби. Я буду на цьому наполягати. І відео, які сьогодні надавав прокурор, я, наприклад, би їх вважала відео доказами захисту", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що патрульний вперше прокоментував обвинувачення у вбивстві під час затримання.

Крім того, ми раніше інформували, що 31 серпня поліція відкрила справу через напад на патрульних.

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