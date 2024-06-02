Адвокатка пояснила, чи потрібно проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації

Для отримання броні за новими мобілізаційними правилами військово-лікарську комісію потрібно проходити всім.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі РБК-Україна.

Вона зазначила, що проходження ВЛК - це обов'язкова процедура в будь-якому випадку.

"Особливо це стосується тих, хто оформлює бронювання вперше", - мовиться в повідомленні.

Оскільки для подачі на бронь також потрібен військово-обліковий документ, а його можна отримати шляхом проходження військово-лікарської комісії.

"Без цього документа ви не можете подати особу на бронювання. Тобто, по суті, зараз логіка зводиться до того, щоб з'являтися в ТЦК і оновлювати свої військово-облікові документи. Так само проходити ВЛК необхідно, якщо є підстави для відстрочки. Наприклад, інвалідність у дружини або опіка над дітьми", – пояснює адвокатка.

Вона також розповіла про випадки, коли люди проходили ВЛК для отримання бронювання, але при цьому за правилами людині, яка пройшла ВЛК, вручали повістку. Хоча людина навіть не дійшла до процедури оформлення бронювання, цей шлях теж вважається законним.

"Загалом оскаржити це неможливо, бо в теоретичному розумінні з урахуванням діючих нині законів, до ТЦК прийшла особа військовозобов'язаного віку, пройшла ВЛК, і за висновком комісії є здоровою та придатною до служби. Якщо підстав для відстрочки немає, то таку людину можуть моблізувати. Виходить свого роду замкнене коло. І залежить багато чого від того, як себе буде поводити співробітник військкомату", – зауважує Катерина Аніщенко.

Зазначимо, згідно з законом залишається категорія громадян, яка не підпадає під мобілізацію в Україні.

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