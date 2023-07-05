Адвокатка прокоментувала гучну історію на Хмельниччині, коли представники ТЦК увірвалися до будинку

Гучну історію, яка днями трапилася на Хмельниччині, коли представники ТЦК увірвалися до приватного будинку місцевого мешканця та погрожували зламати йому ногу, прокоментувала адвокатка, нагадавши про статтю 30 Конституції України, за якою кожному гарантується недоторканність житла.

Про це повідомляє "Уніан" з посиланням на відео у YouTube-каналі, що записала юристка Вікторія Кравченко.

Перш за все адвокатка позитивно відгукнулася щодо поведінки місцевого мешканця, який знімав все на відео та намагався домогтися пояснень, на якій підставі ці люди у формі зайшли до його будинку.

"Це дуже слушні дії, які надають можливість не тільки убезпечити чоловіку себе хоча б на певний час від застосування до нього сили від зазначених чоловіків у формі, а й фактично надає можливість фіксувати правопорушення з боку посадових осіб у формі", - зазначила Кравченко.

Вона наголосила, що зйомка чоловіком всього, що відбувається в його помешканні за участю представників ТЦК у його будинку, - цілком законна.

"Ще один момент: чоловік не розгубився і попросив жінку викликати поліцію", - додала Кравченко.

Нагадаємо, що 29-річний Ярослав, який є мешканцем села Коричинці, підкреслив, що двоє його братів наразі захищають Україну, сам він не є ухилянтом, а відео зняв для того, щоб висвітлити методи роботи місцевого ТЦК.

"Якщо ви потрапили в таку ситуацію, пишіть того ж дня, коли вже підуть оці люди в формі, до Офіса генпрокурора, до Міністерства оборони, до Генерального штабу. Крім того, подавайте заяви на вчинення проти вас як мінімум кримінального правопорушення за статтею 365 Кримінального кодексу України та за статтею 129 у випадку погроз вбивством щодо вас. Вимагайте внесення відомостей щодо вашої заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - радить Кравченко.

Вона нагадала про статтю 30 Конституції України, за якою кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за рішенням суду, у невідкладних випадках.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині військком "відмазував" чоловіків від мобілізації. Читайте, як працювала схема і скільки це коштувало.

Читайте також: