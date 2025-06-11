Адвокату Медведчука та Шарія винесли вирок: що про нього відомо

Валентин Рибін / © УНІАН

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За доказовою базою СБУ 10 років ув’язнення заочно отримав колаборант Валентин Рибін. Він входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини.

Про це інформує СБУ.

Що відомо про Рибіна

До початку повномасштабної війни зловмисник був адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду. Згодом Рибін виїхав за кордон, де через свою сторінку у Facebook закликав українців скласти зброю перед рашистами.

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Після нетривалого перебування за межами України, зловмисник прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області. Там він отримав пропозицію від місцевого гауляйтера Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України. Після «призначення» колаборант увійшов до путінської партії «єдина росія», від імені якої неодноразово закликав місцевих жителів підтримати окупантів.

«На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, Рибіна визнано винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)», — йдеться у повідомленні.

Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого. Як відомо, зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який готував новий удар РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого РФ завербувала через телеграм-канали.

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Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.

«Щоб виявити координати летовищ, зрадник об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах», — йдеться у повідомленні.

Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував «звіт» для куратора з ФСБ. Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування. Попри це, кіберфахівці СБУ все одно викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.