Аеродром і залізничний склад: у Миколаєві російська армія обстрілює військову інфраструктуру

Аеродром і залізничний склад: у Миколаєві російська армія обстрілює військову інфраструктуру

Вночі очікуються обстріли.

Російській окупанти обстрілюють у Миколаєві військову інфраструктуру та аеродром.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Станом на 22:25 25 лютого російські військові обстрілюють військову інфраструктуру, Кульбакіно аеродром, Херсонське шосе, 100, склад залізничний", - сказав він.

За словами Кіма, ймовірно, у ніч проти 26 лютого будуть ще обстріли.

Телеграм-канали повідомляють, що ніби влучило у місцеву заправку. Втім, про яку саме йдеться, невідомо.