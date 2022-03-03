Аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено при нальоті авіації окупанта

Це спортивний аеродром, розташований у Харківській області у районі селища Новий Коротич.

Аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено нальотом авіації РФ.

"Інфраструктура аеродрому та літаки приведені в неробочий стан", — повідомили у Харківському аероклубі.

Аеродром призначався для розміщення та виконання польотів авіації загального призначення, запуску та випробування авіамоделей, а також виконання парашутних стрибків.

Це місце Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової ВЗГ України, де виконувались польоти літальних апаратів та стрибки з парашутом.