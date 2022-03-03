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Аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено при нальоті авіації окупанта

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Аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено при нальоті авіації окупанта

Це спортивний аеродром, розташований у Харківській області у районі селища Новий Коротич.

Аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено нальотом авіації РФ.

"Інфраструктура аеродрому та літаки приведені в неробочий стан", — повідомили у Харківському аероклубі.

Аеродром призначався для розміщення та виконання польотів авіації загального призначення, запуску та випробування авіамоделей, а також виконання парашутних стрибків.

Це місце Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової ВЗГ України, де виконувались польоти літальних апаратів та стрибки з парашутом.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – 5840 осіб,
  • літаків – 30,
  • вертольотів – 31,
  • танків — до 211,
  • бойових броньованих машин 862,
  • артилерійських систем – 85,
  • кошти ППО – 9,
  • РСЗВ — 40,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки – 355.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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