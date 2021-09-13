Аеропорт "Бориспіль" рекордно збільшив пасажиропотік: куди літають найчастіше

Від початку року летовищем скористалися майже 6 мільйонів пасажирів.

Аеропорт "Бориспіль" встановлює рекорди пасажиропотоку.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 вересня.

Так, від початку року на летовищі обслужили майже 6 мільйонів пасажирів. Порівняно з минулим роком показник за такий самий період виріс майже на 70%.

Найчастіше пасажири літали до Туреччини, Єгипту та Греції. На ці напрямки припадає майже половина загальної кількості пасажирів.

Нагадаємо, раніше в Державному агентстві розвитку туризму повідомили, що торік туризм приніс Україні 130 тисяч гривень. Саме таку суму виручили від сплати туристичного збору. Зазначається, що серед трійки лідерів за зборами опинилися Київ, Львівська та Одеська області. Трохи більше ніж 6 тисяч гривень сплатили Харківська, Закарпатська та Запорізька області. Торік до України завітали туристи зі 190 країн світу. А от українські громадяни найчастіше їздили до Польщі, Угорщини та Росії.

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