Аеропорт Дніпра дочекався "Великого будівництва"

В аеропорту Дніпра розпочали зведення нової злітно-посадкової смуги. Після модернізації летовище зможе приймати найбільші літаки, зокрема Boeing 777 та Airbus A330, а пасажиропотік зросте до кількох мільйонів на рік.

Роботи проводять в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Проєкт передбачає зведення злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м та завширшки 45 м, перону та руліжних доріжок. На новій смузі встановлять новітнє світлосигнальне та радіотехнічне обладнання, що дозволить садити літаки навіть у туман. ЗПС отримає сучасну систему енергоживлення, водовідведення та потужні очисні споруди.

"Будівництво нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра – історична подія. Важливий проєкт для Дніпропетровської області та для України в цілому. Адже сучасне летовище – не лише можливість подорожувати з комфортом. Це залучення інвестицій, розвиток економіки, інфраструктури, туризму",– сказав заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Паралельно компанія DCH працює над зведенням нового терміналу. Він матиме 3 будівлі: пасажирський термінал, VIP-термінал та адміністративно-побутовий комплекс.

Очікується, що летовище нарощуватиме пасажиропотік щороку. Спершу його планують збільшити в 2,5 рази – до понад 1 млн пасажирів на рік. Максимально прогнозують до 4 млн людей.

Наразі тривають підготовчі роботи до будівництва перону перед терміналом. На об’єкті працює майже 40 одиниць техніки та 100 фахівців. Роботи проводить Onur Construction International. Раніше компанія збудувала злітно-посадкову смугу аеропорту Запоріжжя та термінал D і перон аеропорту "Бориспіль".

"Вперше за 30 років в Україні не тільки ремонтують дороги, які "зшивають" країну, а й оновлюють летовища. У Дніпрі буде сучасний та потужний міжнародний аеропорт. Звідси можна буде полетіти у будь-яку країну світу", - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" проводять реконструкцію злітно-посадкових смуг у багатьох регіональних аеропортах. Також відкрили регулярне авіасполучення з аеропортами Ужгорода, Чернівців, Кривого Рогу.

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