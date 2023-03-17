Аеропорт Ужгорода замовив у росіянина два капітальних ремонти

Міжнародний аеропорт Ужгорода замовив у громадянина Росії два капітальних ремонти вартістю майже 400 тисяч гривень.

Про це пише "Закарпаття онлайн".

Зазначається, що обидві закупівлі відбулися без використання електронної системи.

Як інформують у системі "Прозорро", згідно з однією угодою, підрядник відремонтує вбиральню на другому поверсі адміністративної будівлі аеропорту за майже 200 тисяч гривень. Згідно з другою – кабінет там же.

Також відомо, що підрядником в обох випадках виступив ФОП Павлюх Володимир Андрійович, який, згідно з даними YouСontrol, є громадянином Росії, але зареєстрований в Ужгороді.

"Цей ФОП, що існує з 2005 року, з 2020 року вже отримав 11 замовлень на загальну суму 2,26 млн гривень. З цієї суми 1,64 мільйони заплатив саме "Міжнародний аеропорт Ужгород". Приміром, торік Павлюх ремонтував дах аеровокзалу, внутрішньопортові дороги.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у британському місті Мідхерст виникла масштабна пожежа у готелі, де проживали біженці з України. Вогонь охопив будівлю, якій 400 років, близько 2 години ночі 16 березня.

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