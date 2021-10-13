Аеропорт в Дніпрі цілком реально побудувати вже до кінця наступного року

Аеропорт в Дніпрі цілком реально побудувати вже до кінця наступного року

Сьогодні Олександр Ярославський побував на будівельному майданчику Міжнародного аеропорту "Дніпро", де його група DCH зводить аеровокзальний комплекс. Місцевим журналістам, які знімали репортаж про хід робіт, вдалося поставити йому кілька запитань.

Олександр Ярославський розповів, що станом на сьогоднішній день вже вдалося пройти кілька важливих етапів будівництва. Загальнобудівельні роботи в пасажирському терміналі виконані на 30%. Зараз бетонні роботи і установка металоконструкцій йдуть на позначці 3.0, робітники приступили до прокладання інженерних мереж. Для будівлі адміністративно-побутового корпусу завершена підготовка пальового поля, триває заливка ростверків — верхньої частини фундаменту, що розподіляє навантаження опорних конструкцій. А на майданчику, де будується VIP-термінал, почали забивати палі.

У проєкт створення аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" DCH вже інвестувала понад 200 млн грн.

"Роботи тривають ударними темпами, я щохвилини й щогодини контролюю будівництво термінального комплексу. Крім того, зараз вирішилося питання з будівництва аеродрому, на майданчик заходить потужний оператор — Onur. Упевнений, що ми можемо закінчити будівництво аеропорту в кінці наступного, 2022-го, року. І Україна отримає ще один розкішний аеропорт", — сказав Ярославський.

Як відомо, компанія Onur Construction International перемогла в тендері на будівництво аеродрому в Міжнародному аеропорту "Дніпро". Згідно з умовами торгів, підрядник повинен побудувати 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон і необхідну злітно-посадкову інфраструктуру. За інформацією дніпровських ЗМІ, Onur вже підписала договір і планує вийти на будмайданчик на початку наступного тижня.

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