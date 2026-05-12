"Аеропортове перемир’я" з РФ: чи реально відкрити летовища під час війни

Україна шукає підтримки Європи для укладення угоди з РФ щодо припинення ударів по аеропортах, проте військові експерти налаштовані скептично.

Дмитро Гулійчук
Військовий оглядач розкрив технічні причини, що заважають відкрити аеропорти

Україна закликала Європу допомогти домовитися з Росією про взаємне припинення ударів по аеропортах.

Чи вдасться Україні відновити авіасполучення, прокоментував військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман, передає «Київ 24».

За його словами, безпека польотів залишається сумнівною. Зокрема, через здатність російських ракет «повітря-повітря» Р-37 бити на триста кілометрів.

«Ракета Р-37 літає на 200–300 кілометрів, і якщо поруч не буде нашого винищувача для перехоплення, захистити літак іншим способом неможливо», — сказав Гетьман.

Експерт пояснив, що навіть якщо Росія пообіцяє не атакувати цивільні летовища, технічні характеристики її озброєння дозволяють збивати літаки глибоко в тилу.

Нагадаємо, що минулого місяця у Литві закрили аеропорт через повітряні кулі.

