"Аеропортове перемир’я" з РФ: чи реально відкрити летовища під час війни
Україна шукає підтримки Європи для укладення угоди з РФ щодо припинення ударів по аеропортах, проте військові експерти налаштовані скептично.
Україна закликала Європу допомогти домовитися з Росією про взаємне припинення ударів по аеропортах.
Чи вдасться Україні відновити авіасполучення, прокоментував військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман, передає «Київ 24».
За його словами, безпека польотів залишається сумнівною. Зокрема, через здатність російських ракет «повітря-повітря» Р-37 бити на триста кілометрів.
«Ракета Р-37 літає на 200–300 кілометрів, і якщо поруч не буде нашого винищувача для перехоплення, захистити літак іншим способом неможливо», — сказав Гетьман.
Експерт пояснив, що навіть якщо Росія пообіцяє не атакувати цивільні летовища, технічні характеристики її озброєння дозволяють збивати літаки глибоко в тилу.
Нагадаємо, що минулого місяця у Литві закрили аеропорт через повітряні кулі.