АЕС вийшли на планову потужність, проте дефіцит електроенергії зріс – "Укренерго"

​​Станом на неділю, 18 грудня, триває процес відновлення роботи енергосистеми України. Атомні станції вийшли на планову потужність.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії також зазначили, що Запорізька АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських загарбників, продовжує споживати електроенергію для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків.

"Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9-го ракетного удару, так і сезонне зниження температури", - йдеться у повідомленні.

Всім обленерго були доведені ліміти споживання. Проте при їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення електроенергії.

По всій Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи у високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Проте посилення морозів та сильний вітер ускладнюють ремонтні роботи.

Масована ракетна атака по Україні 16 грудня

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Російські загарбники випустили по Україні 76 ракет.

За даними Міненерго, росіяни пошкодили орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій

За словами очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, ближче до 20 грудня ситуація може дещо покращитися і регіон у разі відсутності нових атак окупантів повернеться до планових відключень світла.

Читайте також: