Афера на 9 мільйонів: як експерти "відмазували" дружину посадовця СБУ та її елітне житло

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Антикорупційні органи повідомили про підозру експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту України (КНДІСЕ), які умисно занизили вартість елітної квартири дружини високопосадовця СБУ на 9,3 млн грн. Фальшивий висновок адвокати використали для виправдання в суді.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

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За версією НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у грудні 2023 року дружина високопосадовця СБУ придбала квартиру за 21,6 млн грн. Водночас у договорі купівлі-продажу вартість житла навмисно зазначили на рівні 12,8 млн грн.

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У квітні 2024 року адвокат, який представляв інтереси подружжя, звернувся з ініціативою провести оціночно-будівельну експертизу у КНДІСЕ. Уже в травні комісія експертів підготувала висновок, згідно з яким ринкова вартість квартири становила 12,3 млн грн. Таким чином, її реальну ціну було занижено на 9,3 млн грн.

За даними слідства, для отримання такого результату експерти навмисно використали для порівняння нерелевантні об’єкти нерухомості. Згодом цей висновок сторона захисту надала як доказ НАЗК, НАБУ та суду.

У травні того ж року детективи НАБУ в межах кримінального провадження щодо придбання квартири призначили комісійну експертизу. 11 листопада 2024 року її відкликали, попросивши повернути матеріали без виконання.

Попри це, експерти не виконали вимогу слідства та продовжили дослідження. Вони погодили обмеження вартості об’єктів, які використовувалися для порівняння, на рівні не більше 2500-2600 дол. за 1 кв. м замість ринкових 3000 дол. Водночас експерти свідомо обирали найдешевші пропозиції — від 1550 дол. за 1 кв. м, не враховуючи інші доступні аналоги.

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На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, однак датували його 8 листопада 2024 року — тобто днем, що передував відкликанню експертизи детективом НАБУ. При цьому копію документа детективи отримали не від КНДІСЕ, а від адвоката підозрюваного високопосадовця.

До слова, за розслідуванням «Слідства.Інфо», дружина фігуранта резонансної справи НАБУ і САП «Карфаген» Івана Тимошенка Тетяна за 2,5 роки підприємницької діяльності отримала близько 17 млн грн доходу. До відкриття ФОПу вона працювала лікаркою у Рівненському пологовому будинку, де за 2020 рік отримала лише 1873 грн зарплати. У розмові з журналістами Тимошенко заперечила отримання таких великих сум. Водночас правоохоронці перевіряють, чи могли ФОПи близьких осіб використовуватися для легалізації хабарів і «відкатів» фігурантами справи.

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