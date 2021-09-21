Афера на мільйони: у Харкові співробітники "біржі" спустошували рахунки довірливих громадян

За останній місяць учасники оборудки заробили понад мільйон гривень.

У Харкові поліцейські викрили шахрайський кол-центр. Підставні оператори телефонували українцям, називалися банківськими працівниками, у найдовірливіших - виманювали особисті дані.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Коли аферисти отримували необхідну інформацію - спустошували рахунки потерпілих. За іншою злочинною схемою - видавали себе за співробітників фіктивних фінансових бірж і вмовляли людей вкладати гроші у неіснуючі підприємства.

Скільки часу працював цей нелегальний бізнес і скільки всього грошей встигли поцупити в українців - поліція ще встановлює. Відомо, що лише за останній місяць учасники оборудки заробили понад мільйон гривень.

"Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів, буде вирішуватися питання про повідомлення про підозру організаторам та учасникам оборудки. За шахрайство, вчинене законодавством, передбачена відповідальність до 8 років позбавлення волі", - прокоментував слідчий відділу слідчого управління Нацполіції у Харківській області Олександр Кобилка.

Новини України: у Харкові поліцейські викрили шахрайський кол-центр

Нагадаємо, що киянам у платіжках поприходили чималі рахунки за опалення. Мешканка столиці, якій у платіжці за серпень зненацька нарахували за опалення майже 40 тисяч, навіть взяла кредит, аби хоч якось розрахуватися.

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