Афера з автомобілями для ЗСУ: на Київщині гуманітарну допомогу продавали (фото)

Керівник волонтерського центру та його спільники отримували прибуток від продажу гумдопомоги.

На Київщині викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник волонтерського центру благодійної організації разом з дружиною та водієм організації отримували прибуток від продажу гумдопомоги.

"Вони розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів і продавали їх військовослужбовцям. Після одержання коштів передавали автівки військовим під виглядом гуманітарної допомоги на безоплатній основі", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваних затримано під час продажу чотирьох автівок на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Під час обшуків вилучено готівку, документацію, 24 автомобілі та інші речові докази.

Затриманим оголошено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі встановлюють обставини та особи усіх причетних до незаконного використання гуманітарної допомоги.

Заходи з викриття проводились прокурорами спільно зі слідчими Білоцерківського РУП ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу співробітників Білоцерківського РВ ГУ СБУ в місті Києві та Київській області й ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали місцевого підприємця, який причетний до продажу військових товарів, які поставлялись до України як гуманітарна допомога.

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