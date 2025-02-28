Аферисти на Одещині заробляли сотні тисяч доларів на довірливих людях: яку схему вони вигадали

За даними поліції, в період від 2022-го до 2024 року шахраї заволоділи понад 200 тисячами доларів.

Правоохоронці викрили фінансову піраміду "VinEco" та "Vinex Тrade", яка діяла на території Одеської та Київської областей.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Шахраї переконували громадян вкладати кошти в їхню компанію, обіцяючи високі прибутки та гарантоване повернення інвестицій. Насправді ж організатори привласнювали гроші інвесторів і витрачали їх на власні потреби.

Організатором афери став 28-річний житель Березівщини, який залучив до оборудки двох знайомих жінок віком 55 і 61 рік. Разом вони створили фіктивне ТОВ "VinEco", а згодом перейменували його на "Vinex Тrade", щоб уникнути підозр.

Для залучення інвесторів шахраї створили видимість успішного бізнесу, активно рекламували свої "послуги" в соцмережах, месенджерах, на сайтах і публічних заходах. Вони обіцяли не лише високі відсотки за вкладені кошти, а й додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Щоб викликати довіру, зловмисники спочатку виплачували мінімальні суми деяким вкладникам, використовуючи кошти нових інвесторів. Однак зрештою фінансова піраміда рухнула, і сотні громадян втратили свої заощадження.

Відомо про щонайменше сімох постраждалих, однак слідчі встановлюють повний список жертв.

Правоохоронці провели обшуки в Одеській і Київській областях, під час яких вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі та готівку.

Наразі затримано троє осіб. Їм повідомлено про підозру. Фігуранатам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проведення обшуків

Нагадаємо, в Одесі поліцейські та невідомі в цивільному одязі силоміць заштовхали чоловіка до буса. Проти цього виступили перехожі, виникла шарпанина і словесні перепалки.

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