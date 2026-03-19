Аферисти обіцяють виплати від ООН та "Укренерго": суть схеми

Шахраї вигадали нову схему / © ТСН

У месенджерах активізувалася шахрайська розсилка про нібито виплату 8800 грн допомоги від Організації об’єднаних Націй під час війни та про компенсації 3100 грн на людину від «Укренерго».

Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

«Офіційно заявляємо, що це чергова маніпуляція на чутливій темі. НЕК „Укренерго“ — оператор системи передавання, який не постачає електроенергію побутовим споживачам, а відповідно — не може і виплачувати жодних компенсацій. Мета цих фейкових повідомлень — викрадення персональних даних, зокрема — банківської інформації», — зазанчили у відомстві.

Суть схеми

Зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під «Ощадбанк» або іншу установу чи організацію, та просять «для зарахування виплати» ввести номер власної банківської картки, термін її дії та CVV-код. Після того, як довірливі громадяни, вводять свої дані, шахраї отримують доступ до їхніх рахунків та списують кошти.

Нагадаємо, на Рівненщині 28-річний підприємець, який обіцяв клієнтам пригнати вживані авто зі США «під ключ», привласнив понад 1,5 мільйона гривень та втік за кордон.