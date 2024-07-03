Загарбницька війна окупантів проти України є початком катастрофи для Росії, яка в подальшому ще матиме дуже тяжкі наслідки для країни-агресорки.

Про це заявив відомий афонський старець Олексій Ксенофонтський, ігумен Афонського монастиря Ксенофонт, якого цитує директор Міжнародного інституту афонської спадщини, історик і релігієзнавець Сергій Шумило.

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"Росію очікує повторення катастрофи початку ХХ століття", – вважає старець Олексій Ксенофонтський.

За словами монаха, Росія обрала шлях повернення в радянське безбожне минуле і намагається це нав'язати іншим, що неодмінно обернеться для неї катастрофою. На думку старця, загарбницька війна Росії проти України є початком цієї катастрофи, яка в подальшому матиме дуже тяжкі наслідки для Росії.

Старець розповів, що в дитинстві він був свідком, як партизани-комуністи, підтримувані з Москви, вбивали його односельців, а їхні відрубані голови приносили в корзинах на опізнання родичам.

За словами Сергія Шумила, ігумен Олексій пережив жахи військових злочинів комуністів, підтримуваних Москвою, і добре пам'ятає їх наслідки, тому розуміє українців, наше прагнення до свободи і є на нашій стороні. Монах нагадує, що якби греки не побороли комуністів, то Греції могло б не бути.

"Наші батьки боролись за свободу, за наші домівки та родини. Тепер так само українцям знову доводиться боротись", – каже старець. Він переконаний, що повернення назад в СССР неможливе, Україна буде вільною, і Бог однозначно на стороні України, а не агресора.

Старець Олексій запевнив українських паломників, що щоденно молиться за Україну та український народ. Особливо посилено молиться за всіх українських військовополонених та їхнє звільнення. Він передає всім українцям, а особливо українським воїнам, своє благословення та слова підтримки.

Раніше старець Прохор побачив точну дату підписання мирної угоди, яка принесе довгоочікуваний мир Україні.

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