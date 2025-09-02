Африканська чума свиней шириться Україною: як зміняться ціни на м’ясо тварини

Свині / © Pexels

В Україні продовжують реєструвати випадки африканської чуми свиней (АЧС). Це вірусне захворювання не становить загрози для людини, але є смертельним для тварин і створює значні економічні ризики для галузі свинарства.

Про це повідомила керівниця аналітичного відділу Асоціації «Свинарі України» Олександра Бондарська в коментарі УНІАН.

Бондарська пояснила, що в разі спалаху АЧС господарі намагаються швидше реалізувати поголів’я, щоб уникнути повної його втрати. Це призводить до збільшення пропозиції на ринку та тимчасового падіння цін на свинину. Торік така ситуація вже мала місце, коли через підвищені ризики ціни суттєво знизилися.

Водночас у довгостроковій перспективі хвороба, навпаки, підтримує ціни на високому рівні. Причини — обмежений розвиток нових господарств, додаткові витрати фермерів на біобезпеку та зменшення пропозиції. Як результат, після початкового зниження вартість м’яса знову зростає.

За офіційними даними, станом на кінець серпня цього року в Україні зафіксовано 46 випадків АЧС. Для порівняння, торік на цей період було зареєстровано 60. Водночас частка спалахів на свинофермах скоротилася до менш ніж 9% проти приблизно 25% 2024 року. Водночас більшість випадків фіксують серед дикої фауни — 63% проти 17% торік.

Один з останніх спалахів стався на Закарпатті поблизу кордону з Румунією. У Держпродспоживслужбі нагадали, що наразі не існує жодних ліків чи вакцини проти цього вірусу. В разі виявлення інфекції знищують усе поголів’я ураженого господарства.

«Африканська чума свиней є захворюванням, я не несе ризиків для здоров’я людини. Але людина, яка спожила інфіковану свинину чи контактувала з інфікованою твариною, її рештками, становить чималий ризик щодо подальшого поширення вірусу», — зазначила експертка.

